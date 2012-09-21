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Судостроительная фирма "Алмаз" заложит сторожевой корабль "Изумруд" для Погранслужбы ФСБ России.
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Судостроительная фирма "Алмаз" заложит сторожевой корабль "Изумруд" для Погранслужбы ФСБ России.
Санкт-Петербург и область, 21 сен 2012, 11:10
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Судостроительная фирма "Алмаз" заложит сторожевой корабль "Изумруд" для Погранслужбы ФСБ России.

Судостроительная фирма "Алмаз" заложит сегодня четвертый пограничный сторожевой корабль (ПСК) проекта 22460 "Изумруд" для Пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Судно спроектировано Северным проектно-конструкторским бюро (Санкт-Петербург) и предназначено для охраны государственной границы и территориальных вод, а также для борьбы с терроризмом и пиратством. Водоизмещение корабля составляет 630 т, скорость хода - 30 узлов, дальность плавания - 3 тыс. 500 миль, автономность (время, в течение которого корабль может находиться в море без пополнения запасов воды, провианта и расходных материалов) - 30 суток, длина - 62,5 м.

Также сегодня состоится вхождение в состав российского флота корабля "Жемчуг", - третьего судна этого же класса. Отметим, по планам Пограничной службы ФСБ России, всего необходимо построить 25 кораблей данного проекта.

ОАО "Судостроительная фирма "Алмаз" расположено в центральной части Петербурга, на Петровском острове, в непосредственной близости к Финскому заливу. Занимает территорию площадью около 165 тыс. кв. м. Фирма способна выполнять заказы из стали всех марок, различных сплавов алюминия и титана. На сегодняшний день предприятие располагает производственной площадью 30,4 тыс. кв. м. Производственные мощности позволяют перерабатывать до 3 тыс. т стали и до 650 т алюминия в год. В настоящее время на заводе ведется серийное строительство больших десантных кораблей на воздушной подушке "Зубр" (проект 12322). Выручка компании по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2011г. снизилась на 5,9% и составила 5,413 млрд руб.

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