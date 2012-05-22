Доллар подешевел в начале дня на 18 коп., евро - на 12 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня с укрепления курса национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро).

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 31,0225 руб./долл., что на 18 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 30,9701 руб./долл., максимальные - 31,06 руб./долл.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:15 мск составлял 39,6948 руб./евро, что на 12 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 39,6404 руб./евро, максимальные - 39,7174 руб./евро.

Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 10:15 мск составляла 34,9440 руб., что на 11 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 22 мая 2012г., составляет 31,1582 руб./долл., курс евро - 39,8077 руб./евро.

Как отмечают аналитики валютного рынка, рубль сегодня восстанавливает свои позиции после мощного падения, произошедшего на минувшей неделе. Поддерживают рубль и растущие цены на нефть. Цена нефти марки WTI с поставкой в июне на торгах накануне в результате технического отскока, а также улучшения мировых настроений выросла на 1,09 долл. - до уровня 92,57 долл./барр. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле прибавляют 0,26%, торгуясь на уровне 93,1 долл./барр., в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,12%, торгуясь на уровне 108,94 долл./барр.