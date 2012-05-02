В Ленинградской обл. проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника полиции на рабочем месте.

В Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту гибели сотрудника полиции на рабочем месте. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Ленобласти.
Как уточняет ведомство, 29 апреля 2012г. в помещении 110-го отдела полиции, расположенном в поселке Назия Кировского района Ленинградской области, было обнаружено тело 27-летнего оперативного дежурного данного отдела с огнестрельными ранениями головы.
По предварительным данным, старший лейтенант полиции совершил самоубийство, застрелившись в оружейной комнате из автомата. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена предсмертная записка, содержание которой свидетельствует о намерении полицейского совершить суицид.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.