В Ленобласти наркополицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству амфетамина.

Во Всеволожском районе Ленобласти наркополицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России по Петербургу и Ленинградской области.

Следуя по цепочке, ведущей от мелких сбытчиков, оперативники нескольких правоохранительных органов сумели установить группу лиц, предположительно не только занимавшихся производством и сбытом амфетамина, но и подозревавшихся в других преступлениях.

6 марта 2012г. сотрудниками управления ФСКН, Главного управления МВД и управления Федеральной службы исполнения наказаний была проведена комплексная операция, состоящая из серии обысков и задержаний. В одном из садоводств Всеволожского района Ленинградской области в летнем домике была обнаружена лаборатория по производству амфетамина. В ходе обыска было обнаружено и изъято несколько десятков единиц лабораторного оборудования, десятки литров реактивов, необходимых для производства наркотического средства, около 30 г готового амфетамина, а также пистолет ТТ и патроны к нему, ружье без документов и 2 взрывателя для гранат.

В загородном доме при силовой поддержке бойцов спецназа были задержаны 2 участника преступной группы - жители Петербурга 1976 и 1982 годов рождения, один из которых при задержании оказал вооруженное сопротивление, произведя один выстрел из пистолета ТТ. Из-за того, что пистолет заклинило, дальнейших выстрелов не последовало. Никто из сотрудников не пострадал. По оценкам экспертов, мощность лаборатории могла составлять до 10 кг готового амфетамина в месяц.

Еще один обыск в то же время был проведен на предполагаемом складе наркотиков в одном из домов по ул.Бухарестской. В съемной квартире были задержаны еще двое мужчин 1981 и 1966 годов рождения. Там было обнаружено и изъято около 200 г гашиша, 200 г метадона, около 50 г марихуаны, около 1,5 кг амфетамина, два травматических пистолета с патронами, весы, мобильные телефоны, а также черновые записи о результатах совершенных сделок. У одного из задержанных изъяты удостоверения сотрудника спецслужб с признаками подделки.

По оперативным данным, всем процессом руководил заключенный, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Задержаны все члены преступной группы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста. Ведутся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление каналов распространения наркотиков, а также на причастность задержанных к другим преступлениям.