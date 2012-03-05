В Петербурге во время митинга несистемной оппозиции в автомобиль полиции брошена бутылка с зажигательной смесью.

В Санкт-Петербурге во время проходящей на Исаакиевской площади митинга несистемной оппозиции против результатов выборов президента РФ в автомобиль полиции была брошена бутылка с зажигательной смесью. Как сообщает корреспондент РБК с места событий, пламя удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Как ранее сообщалось, на данный момент ОМОН в ходе разгона несанкционированной акции задержал более 100 человек.