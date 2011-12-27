Сибирский деловой союз закрыл сделку по приобретению 100% "СИБУР-Минудобрений".

ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" завершило сделку по приобретению 100% акций ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения". Об этом говорится в сообщении "СИБУР-Минудобрений". Напомним, что ранее этот актив принадлежал холдингу СИБУР.

Как сообщалось ранее, на момент заключения сделки в "СИБУР-Минудобрения" входили ОАО "Азот" (г. Кемерово), ООО "Ангарский Азотно-туковый завод" и ООО "Бийское вагоноремонтное предприятие". ОАО "Минеральные удобрения" (г.Пермь) не входит в периметр заключенной сделки. По неофициальным данным, сумма сделки составила около 1 млрд долл.

ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" (Санкт-Петербург) создано в 2006г. на базе активов по производству азотных удобрений группы СИБУР. "СИБУР-Минудобрения" производит все основные виды азотных удобрений для аграрного комплекса, азотные продукты для промышленных потребителей, а также капролактам для автомобильной и текстильной отраслей. Ключевые рынки сбыта - промышленные потребители азотных продуктов в России (аммиачная селитра) и Европе (аммиак), сельхозпотребители в Латинской Америке (карбамид) и Юго-Восточной Азии (сульфат аммония), а также предприятия автомобильной и текстильной отраслей в Восточной Азии (капролактам). В состав компании входят кемеровский "Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ООО "Бийское вагоноремонтное предприятие" и ООО "Азот Сервис". По итогам 2011г. на предприятиях ОАО "СИБУР-Минудобрения" (Кемеровское ОАО "Азот" и ООО "Ангарский азотно-туковый завод") планируется произвести 1,07 млн т аммиака, 1,15 млн т аммиачной селитры, 576 тыс. т карбамида, 315 тыс. т сульфата аммония и 112 тыс. т капролактама. Выручка компании за 2011г. (без учета эффекта консолидации по международным стандартам финансовой отчетности ОАО "Минеральные удобрения", г. Пермь) ожидается на уровне 31,2 млрд руб., EBITDA - 8,7 млрд руб., рентабельность EBITDA - 28%.

В состав ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" входят угледобывающие, машиностроительные, транспортные, коммунальные, строительные, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, страховая компания, печатные СМИ и радиостанции, спортивные, оздоровительные и развлекательные учреждения. В общей сложности на предприятиях холдинга трудится 41 тыс. человек в Кемеровской области, Алтайском крае, а также ряде городов России и других стран СНГ. Управление активами компании осуществляется через отраслевые холдинги: ОАО ХК "СДС-Уголь", ОАО ХК "СДС-Маш", ОАО ХК "Новотранс", ООО "СДС-Строй", ОАО ХК "СДС-Алко", ООО "СДС Медиахолдинг", ООО ХК "СДС-Энерго".