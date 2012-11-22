В.Гергиев признал проблемы финансирования Мариинского театра.

Директор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев признал недостаточность зарплат артистов театра. Комментируя открытое письмо профсоюза балетного цеха в адрес министра культуры РФ Владимира Мединского, В.Гергиев отметил, что работает над этой проблемой.





"Волнения артистов, особенно молодых, связаны с тем, что им надо где-то жить. И даже самые щедрые зарплаты не дают благоприятных перспектив ни в Мариинском, ни в Большом театрах, ни в оркестрах, где молодые музыканты не могут за год-два собрать денег на квартиру. Но говорить об этом надо не через письма, а с губернатором, с президентом. И я этим занимаюсь", - сказал он.





Ранее СМИ опубликовали открытое письмо главе Минкульта, в котором профсоюз артистов балета жаловался на отсутствие в театре действующих правил трудового распорядка и точного учета сверхурочного рабочего времени, на новую систему распределения грантов, а также на чрезмерные нагрузки.





"Мне тоже не хочется истязать коллектив театра, работать едва ли не втрое больше, чем коллектив Большого театра, и при этом наше финансирование чуть ли не вдвое уступает. С этим мириться невозможно", - подчеркнул В.Гергиев. Однако, по его словам, профсоюзу стоило до отправки письма открыто обсудить свои проблемы с руководством.