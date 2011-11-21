"Адмиралтейские верфи" заложили дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону".

"Адмиралтейские верфи" сегодня, 21 ноября 2011г., заложили дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) "Ростов-на-Дону". Как сообщает пресс-служба губернатора города, на церемонии закладки присутствовали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Новая лодка будет построена на верфях по заказу Министерства обороны России, она поступит на Черноморский флот. Проектантом выступило центральное конструкторское бюро "Рубин". Всего по проекту будет построено шесть субмарин.

Напомним, ОАО "Адмиралтейские верфи" (преобразовано из ФГУП в ОАО 20 ноября 2008г.) специализируется на проектировании, производстве и модернизации судов гражданского флота, а также на строительстве кораблей военного назначения, в том числе с ядерными энергетическими установками.