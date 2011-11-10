Совет директоров "Ленэнерго" переизберет состав правления на заседании 10 ноября.

Совет директоров ОАО "Ленэнерго" переизберет состав правления компании на заседании 10 ноября 2011г. Об этом сообщается в материалах компании.

Помимо этого, в повестку дня включены вопросы о рассмотрении ряда отчетов о деятельности компании за II квартал 2011г. Среди них отчет об исполнении решений совета директоров, о выполнении требований положения об информационной политике и о ходе реализации непрофильных активов. Кроме того, совет директоров определит позицию "Ленэнерго" по вопросу повестки дня заседания совета директоров дочерней компании - ЗАО "Курортэнерго", утвердит целевую программу телемеханизации подстанций и определит приоритетные направления деятельности в части обязательного энергетического обследования объектов.

ОАО "Ленэнерго" учреждено 22 января 1993г. Основные виды деятельности общества - оказание услуг по передаче электроэнергии, а также осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электросетям. Компания обслуживает территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области площадью 86 тыс. 739 кв. км. Основным акционером компании является ОАО "Холдинг МРСК". Чистая прибыль "Ленэнерго" по РСБУ в 2010г. увеличилась на 16,8% - до 3,805 млрд руб. Чистая прибыль ОАО "Ленэнерго" по МФСО за 2010г. увеличилась на 83,6% - до 4 млрд 750 млн руб.