"КИТ Финанс" досрочно погасил часть задолженности перед АСВ в размере 11 млрд руб.

ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" досрочно погасило часть задолженности перед государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в размере 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

Большая часть выплаченных средств была получена от продажи части ипотечного портфеля банку ВТБ 24, а также от текущей операционной деятельности организации, указано в сообщении.

После выплаты данного транша совокупная задолженность банка перед АСВ составляет 14 млрд руб. Компания планирует выплатить оставшуюся задолженность до конца 2011г. в рамках программы по досрочному погашению долга.

АСВ 21 сентября 2009г. предоставило "КИТ Финанс" заем в размере 46 млрд руб. сроком на три года для проведения мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления банка.

В 2010г. банк осуществил плановое погашение займа АСВ в размере 5,6 млрд руб. В марте 2011г. "КИТ Финанс" досрочно погасил часть займа в размере 2,36 млрд руб. В апреле текущего года компания досрочно погасила часть займа в размере еще 700 млн руб. Общая сумма выплат за 2011г. составила 26 млрд руб.

ОАО "Инвестиционный банк "КИТ Финанс" (ранее "ВЭБ-инвест банк") - российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, институциональным и частным инвесторам, входит в группу "КИТ Финанс". Основными акционерами банка являются ОАО "РЖД" и ООО "ТрансФинКапитал". Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Чистая прибыль банка "КИТ Финанс" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2011г. составила 905,2 млн руб., что в 7,5 раз выше аналогичного показателя предыдущего года.