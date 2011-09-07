"РБК daily": Балтийский завод пожаловался В.Путину.

Генеральный директор ОАО "Балтийский завод" Андрей Фомичев обратился к премьер-министру России Владимиру Путину с призывом помочь флагману отечественного судостроения. По версии руководителя предприятия, проблемы у верфи возникли из-за срывов ОАО "Концерн "Росэнергоатом" финансирования строительства плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и переносов конкурсов на строительство двух ледоколов. Об этом пишет сегодня газета "РБК daily".

Гендиректор Балтзавода в своем письме к В.Путину обращает внимание премьер-министра РФ на то, что "Росэнергоатом" пытается расплатиться с заводом векселями ЗАО "Международный промышленный банк" (Межпромбанк), которые "заказчик получил от неизвестных заводу третьих лиц". Письмо датировано 19 августа 2011г. "Узнав о процедуре банкротства этого банка, "Росэнергоатом" захотел найти легкий путь решения своих финансовых проблем, - пишет А.Фомичев. - Вместо того чтобы заявить о своем требовании включить векселя в реестр кредиторов банка, заказчик попытался расплатиться этими бумагами с заводом". При этом изначально было очевидно, что эти векселя не позволят предприятию получить реальные деньги за выполненные работы, подчеркнул гендиректор Балтзавода.

В результате, по мнению автора письма, из-за недальновидной политики "Росэнергоатома" строительство ПАТЭС оказалось под угрозой срыва. Отсутствие средств привело к приостановке поставок материалов и комплектующих, задержкам по заработной плате, оттоку специалистов.

Пресс-служба "Росэнергоатома" от комментариев отказалась. Ранее концерн сообщал, что финансирование строительства ПАТЭС осуществлялось по опережающему графику, а сейчас концерн является заложником банкротства Межпромбанка, который, как и Балтийский завод, входил в состав Объединенной промышленной корпорации.

По мнению А.Фомичева, ситуация, сложившаяся на заводе, могла бы разрешиться положительно, если бы Министерство транспорта РФ, ОАО "Газпром" и государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", отвечающие за обеспечение заказов на верфях страны, выдерживали свои обязательства. "Например, конкурс на строительство дизельного ледокола по непонятным причинам переносится, то же самое происходит и с конкурсом по атомному ледоколу", - сетует глава Балтзавода.

В заключение А.Фомичев обращается к премьер-министру России с просьбой ускорить решение вопроса по обеспечению нормальной загрузки Балтзавода в рамках госпрограммы по развитию судостроения и не допустить социального взрыва на одной из старейших верфей страны.

Между тем В.Путин считает, что судьбу средств "Росэнергоатома", перечисленных Балтийскому заводу в качестве аванса за строительство ПАТЭС, должны прояснить правоохранительные органы и ЦБ России. Об этом премьер-министр РФ заявил 5 сентября 2011г. на межрегиональной конференции партии "Единая Россия" в г.Череповце (Вологодская область).

Он отметил, что проблемы предприятия "связаны с Объединенной промышленной корпорацией". По словам В.Путина, "Росатом" полностью проавансировал всю стоимость запланированных работ в объеме 7,3 млрд руб. "Завод освоил 5 млрд руб. с небольшим. Оставшиеся деньги зависли в Межпромбанке", - отметил председатель правительства РФ. Накануне пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрий Песков не стал комментировать данную тему.