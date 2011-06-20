Официальный курс евро вырос на 16 коп., курс доллара не изменился.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком ослабления рубля по отношению к евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). При этом котировки евро уже на открытии поднялись выше отметки 40 руб. Изменения курса валюты США незначительны.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 21 июня 2011г., не изменился и составил 28,1783 руб./долл. По состоянию на 14:25 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 28,1799 руб./долл., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 28,205 руб./долл., минимальные - 28,1175 руб./долл.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 21 июня 2011г., вырос на 16 коп. и составил 40,0470 руб./евро. По состоянию на 14:25 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 40,0625 руб./евро, что на 8 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,1307 руб./евро, минимальные - 40,0243 руб./евро.

Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 14:25 мск составляла 33,5488 руб., что на 8 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитики Альфа-банка напоминают, что в конце минувшей недели Банк России объявил об изменении границ бивалютного "коридора" с 32,45-37,45 руб. до 32,25-37,25 руб. По мнению экспертов, это изменение носит скорее технический характер и не ведет к более свободному плаванию рубля. Заявление регулятора могло быть сделано с целью предотвращения потенциального притока "горячих денег", который может возникнуть на основании улучшения счета движения капитала в июне с.г.

"Официальное подтверждение изменения валютного коридора является упреждающим шагом, направленным на предотвращение притока "горячих денег", который может возникнуть на основании улучшения счета движения капитала. Тем не менее, недавнее падение цен на нефть ставит под вопрос возможность укрепления рубля в ближайшей перспективе", - резюмировали аналитики Альфа-банка.