Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,73 EUR Нал. 70,56 69,76 USD Бирж. 56,83 +0,17 EUR Бирж. 70,12 +0,37 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8898,90 -581,20 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,97 -0,79% DJIA 25182,08 -0,61% Nasdaq 7589,28 +0,38% FTSE 7214,76 -0,13%
Официальный курс евро вырос на 16 коп., курс доллара не изменился.
Лента новостей
След «новичка»: как Лондон связал «дело Скрипаля» с Москвой 23:07, Политика Бывший зять Березовского опроверг статью The Sun о покушении на него 22:51, Политика Журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина 22:44, Политика Могерини призвала «Газпром» выполнить требования Стокгольмского арбитража 22:40, Экономика МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея 
Официальный курс евро вырос на 16 коп., курс доллара не изменился.
Санкт-Петербург и область, 20 июн 2011, 15:41
0
Официальный курс евро вырос на 16 коп., курс доллара не изменился.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ проходит сегодня под знаком ослабления рубля по отношению к евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). При этом котировки евро уже на открытии поднялись выше отметки 40 руб. Изменения курса валюты США незначительны.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России с 21 июня 2011г., не изменился и составил 28,1783 руб./долл. По состоянию на 14:25 мск средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow составлял 28,1799 руб./долл., что на 5 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по доллару совершаются на уровне 28,205 руб./долл., минимальные - 28,1175 руб./долл.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России с 21 июня 2011г., вырос на 16 коп. и составил 40,0470 руб./евро. По состоянию на 14:25 мск средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow составлял 40,0625 руб./евро, что на 8 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,1307 руб./евро, минимальные - 40,0243 руб./евро.

Стоимость "корзины" Банка России по состоянию на 14:25 мск составляла 33,5488 руб., что на 8 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Аналитики Альфа-банка напоминают, что в конце минувшей недели Банк России объявил об изменении границ бивалютного "коридора" с 32,45-37,45 руб. до 32,25-37,25 руб. По мнению экспертов, это изменение носит скорее технический характер и не ведет к более свободному плаванию рубля. Заявление регулятора могло быть сделано с целью предотвращения потенциального притока "горячих денег", который может возникнуть на основании улучшения счета движения капитала в июне с.г.

"Официальное подтверждение изменения валютного коридора является упреждающим шагом, направленным на предотвращение притока "горячих денег", который может возникнуть на основании улучшения счета движения капитала. Тем не менее, недавнее падение цен на нефть ставит под вопрос возможность укрепления рубля в ближайшей перспективе", - резюмировали аналитики Альфа-банка.

Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» Политика
Умер Олег Табаков Общество
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.