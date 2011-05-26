Глава ФМС России доволен тем, как в стране реализуются новации в сфере привлечения трудовых мигрантов.

Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константин Ромодановский доволен тем, как в стране реализуются новации в сфере привлечения трудовых мигрантов. Как он сообщил журналистам, особо эффективно работают механизмы привлечения в страну специалистов высокотехнологичных отраслей и оформление мигрантов на работу к физическим лицам через патенты.



Так, по словам К.Ромодановского, по патентам за последнее время уже трудоустроены 350 тыс. мигрантов, более 8 тыс. человек получили работу в России в высокотехнологичных отраслях экономики. Кроме этого, эти новации дали бюджетам субъектов федерации 700 млн руб. дополнительных доходов.



Напомним, сегодня в Подмосковье встречались руководители миграционных служб стран СНГ. К.Ромодановский сообщил, что на совещании обсуждалась вопросы борьбы с нелегальной миграцией на период 2012-2014гг., создание системы учета граждан третьих стран на пространстве СНГ, а также высказывались мнения об обмене информационными ресурсами, которые позволили бы более оперативно реагировать на запросы государств в вопросах миграции.