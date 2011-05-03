В Петербурге начальника Кировского отдела УФССП РФ обвиняют в получении взятки в размере 300 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Кировского отдела УФССП РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п."г" ч.4 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, обвиняемая в августе-сентябре 2010г. потребовала от генерального директора ООО "Вестондика" взятку в размере 300 тыс. руб. Взамен она обещала дать указания подчиненному ей приставу-исполнителю относительно ускорения исполнения решения суда о взыскании имущества, принадлежащего компании, стоимостью не менее 6 млн руб., у должника.

22 сентября 2010г. в своем служебном кабинете начальник Кировского отдела УФССП получила от генерального директора ООО "Вестондика" в качестве взятки 300 тыс. руб., после чего была задержана сотрудниками ГУ МВД РФ по СЗФО.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.