Д.Медведев назначал глав ГУВД по Архангельской и Вологодской обл., а также начальника тыла ГУВД Москвы.

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о назначениях в структуре Министерства внутренних дел (МВД) РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно указу, начальником управления МВД РФ по Архангельской области назначен генерал-майор полиции Павел Горчаков, начальником управления МВД РФ по Вологодской области - генерал-майор полиции Виталий Федотов. Кроме того, генерал-майор юстиции Анатолий Киселев назначен заместителем начальника главного управления МВД РФ по Челябинской области, генерал-майор юстиции Владимир Миронов - заместителем начальника главного управления МВД РФ по Свердловской области, полковник юстиции Алексей Селивановский - заместителем министра внутренних дел по Республике Татарстан, полковник внутренней службы Надежда Ромашова - заместителем начальника главного управления МВД РФ по Москве - начальником тыла.