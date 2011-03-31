В Петербурге в акции в рамках "Стратегии-31", по данным ГУВД, сегодня приняли участие около 300 человек.

В Санкт-Петербурге в акции в рамках "Стратегии-31", по данным ГУВД, сегодня приняли участие около 300 человек. Как сообщили РБК в ГУВД по Петербургу, более 100 митингующих задержаны за различные административные правонарушения, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, неповиновение законному распоряжению сотрудников милиции и нарушение правил дорожного движения. Все задержанные доставлены в отделы внутренних дел. В отношении них составляются протоколы, которые в дальнейшем будут направлены в мировые суды, сообщили РБК в ГУВД.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге во время "Марша несогласных" были задержаны лидеры оппозиции Борис Немцов и Илья Яшин. По данным представителей оппозиции, в "Марше несогласных" приняли участие более 1 тыс. человек. Митингующие прорвали кордон ОМОНа на Невском проспекте. Проспект на несколько минут был заблокирован, так как митингующие вышли на проезжую часть. Кто-то бросил дымовую шашку.