Депутат ЗакСа спросил В.Матвиенко о целесообразности федеральной инициативы, ограничивающей рост цен на топливо.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Нилов поинтересовался у губернатора города Валентины Матвиенко о целесообразности разработки федеральной инициативы, согласно которой рост цен на топливо не сможет превышать уровень инфляции. Как сообщает пресс-служба городского парламента, в ходе сегодняшнего заседания это обращение к градоначальнице было признано депутатским запросом.

Кроме того, О.Нилов спросил о возможности поддержки федеральной инициативы, определяющей, что рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства для населения не может превышать индекс потребительских цен.

Согласно озвученной депутатом информации, заработная плата петербуржцев за 2010г. в среднем выросла на 8%, тогда как цена на дизельное топливо увеличилась на 33%, на октановый бензин марки А80 - на 30%, тарифы на жилищно-коммунальные услуги - на 15%, стоимость продуктов питания - на 15%. По мнению парламентария, если сдержать рост цены на топливо законодательно не удастся, то стоит подумать над повышением уровня зарплат горожан.