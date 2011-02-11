РОМИР: Подавляющее большинство молодых людей в РФ планируют праздновать День святого Валентина.

Подавляющее большинство молодых людей в России (81%) планируют праздновать День святого Валентина. Такие данные были получены исследовательским холдингом РОМИР в ходе online-опроса.

При этом 12% опрошенных праздником этот день не считают и отмечать не планируют, а 7% затруднились ответить на вопрос, будут ли они праздновать 14 февраля. Эксперты отмечают, что 83% женщин собираются отмечать День влюбленных, тогда как среди мужчин подобные планы строят 78%.

Из тех, кто почитает Валентинов день, 54% собираются порадовать своих возлюбленных цветами и сувенирами, 36% предпочитают дарить парфюмерию, а 27% и 21% - косметику и ювелирные изделия. Среди остальных отвечавших 16% респондентов потратятся на технику и электронику, 7% - на что-либо другое, 11% не планируют подарков, а еще 4% затрудняются ответить на этот вопрос.

Данные получены в ходе online-опроса населения в январе 2011г. В исследовании РОМИР приняли участие 1,5 тыс. респондентов из семи федеральных округов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население России.