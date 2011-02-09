Первым вице-президентом ТрансКредитБанка назначен бывший председатель правления "ВТБ Северо-Запада" Д.Олюнин.

Первым вице-президентом ОАО "ТрансКредитБанк" (ТКБ) назначен бывший председатель правления банка "ВТБ Северо-Запад" Дмитрий Олюнин. Как говорится в материалах кредитной организации, он приступит к своим обязанностям 14 февраля 2011г. Согласно решению, которое было принято советом директоров банка 8 февраля 2011г., Д.Олюнин также избран членом правления ТКБ.

Как пояснили РБК в банке, Д.Олюнин будет курировать вопросы финансового планирования и управления, казначейство, риски, информационные технологии и интеграцию ТКБ и ВТБ.

Также совет директоров принял решение с 11 февраля 2011г. досрочно освободить от должности старшего вице-президента Павла Голенкова. "П.Голенков уходит из банка по взаимной договоренности с руководством", - сообщили в ТКБ.

Д.Олюнин работал в банке "ВТБ Северо-Запад" с февраля 2006г. Возглавлял банк с декабря 2007г. П.Голенков проработал в ТКБ с 1999г., где последовательно занимал должности советника президента аппарата, советника руководства банка, главного бухгалтера, директора департамента бухгалтерского учета и отчетности ТКБ, с июля 2003г. занимал должность старшего вице-президента ТКБ.

Напомним, что в рамках интеграции ВТБ по состоянию на 31 декабря 2010г. консолидировал 43,2% обыкновенных именных акций ОАО "ТрансКредитБанк", которые были приобретены у его миноритарных акционеров. 29 декабря 2010г. ВТБ увеличил долю в уставном капитале ТрансКредитБанка с 27,83 до 41,74%. При этом доля принадлежащих ВТБ обыкновенных акций ТКБ выросла с 27,8326 до 41,7442%. Ранее ВТБ увеличил свою долю в уставном капитале ТКБ с 9,8 до 27,8% акций.

ВТБ планирует приобрести контрольный пакет акций ТрансКредитБанка и консолидировать его в свою отчетность до конца 2010г. При этом предполагается, что ТКБ останется отдельным юридическим лицом. Наблюдательный совет ВТБ 4 октября 2010г. установил цену приобретения, равную коэффициенту не более 2,2 капитала первого уровня ТрансКредитБанка на конец 2010г. с учетом возможных корректировок стоимости активов. Капитал первого уровня ТрансКредитБанка за 9 месяцев 2010г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, составил 24,7 млрд руб.

ОАО "ТрансКредитБанк" создано в ноябре 1992г. Основным акционером банка является ОАО "Российские железные дороги", владеющее 54,4% уставного капитала. Банк является опорным банком РЖД и осуществляет банковское обслуживание железных дорог страны, предприятий и организаций железнодорожного транспорта, а также компаний - партнеров и контрагентов отрасли.