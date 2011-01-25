Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,58 EUR Нал. 70,40 69,66 USD Бирж. 56,95 +0,29 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9709,40 +404,90 MOEX 2316,73 +0,22% RTS 1281,28 -0,33% Brent 64,87 -0,95% DJIA 25335,74 +1,77% Nasdaq 7560,81 +1,79% FTSE 7209,04 -0,21%
Доллар подешевел в начале дня на 4 коп., евро подорожал на 18 коп.
Лента новостей
Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку в 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество В Непале разбился пассажирский самолет. Фоторепортаж 15:06, Фотогалерея  Песков посоветовал не ждать быстрой «расшивки» проблемы свалок 14:59, Общество Роман Ковалишин: «Мы живем в век фотографических воспоминаний» 14:52, РБК Стиль и Xperia Общая капитализация Cardano выросла на $800 млн за прошедшие сутки 14:49, Крипто Магазины и услуги: выгодно ли инвестировать в помещения на первых этажах 14:48, Недвижимость Coincheck назвала дату выплаты компенсации от кражи криптовалюты 14:42, Технологии и медиа
Доллар подешевел в начале дня на 4 коп., евро подорожал на 18 коп.
Санкт-Петербург и область, 25 янв 2011, 10:40
0
Доллар подешевел в начале дня на 4 коп., евро подорожал на 18 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня со снижения курса национальной валюты РФ по отношению к евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). По отношению к американской валюте котировки рубля на открытии практически не изменились. При этом прогремевший накануне взрыв в аэропорту Домодедово не оказал никакого влияния на внутренний валютный рынок: и доллар, и евро, как обычно, следуют за динамикой рынка FOREX.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 29,8117 руб./долл., что на 4 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 29,79 руб./долл., максимальные - 29,95 руб./долл.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 40,6932 руб./евро, что на 18 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,8875 руб./евро, минимальные - 40,67 руб./евро.

Стоимость бивалютной "корзины" по состоянию на 10:20 мск составляла 34,6992 руб., что на 4 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На мировом валютном рынке FOREX доллар сегодня дешевеет по отношению к ведущим мировым валютам. Так, евро дорожает на 0,17% - до 1,3668 долл./евро. Относительно японской иены доллар теряет 0,05%, торгуясь в настоящее время на отметке 82,4550 иены/долл.

Руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов отмечает, что общая динамика движения в валютной секции ММВБ накануне была сформирована под влиянием внешнего фона, а именно снижающихся цен на нефть и заявления министра Саудовской Аравии Али аль-Наими об увеличении ОПЕК объемов поставок нефти. Однако заявление главы Банка России Сергея Игнатьева о необходимости повышения ставок на фоне высокой январской инфляции перевесило негатив от ослабления нефтяных котировок. "Новость о трагедии в Домодедово рынок получил практически перед самым закрытием и отреагировать не успел. Ожидание заседания Центробанка (состоится 31 января) с вопросом о повышении процентной ставки будет удерживать российскую валюту от затяжного падания на фоне снижающихся цен на нефть", - подчеркнул А.Матросов.

Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 25 января 2011г., составляет 29,8516 руб./долл., курс евро - 40,5624 руб./евро.

Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Главное
Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России Бизнес
Умер модельер Юбер де Живанши Общество
Евросоюз продлил санкции против России Политика
При катастрофе самолета в Катманду погибли около 50 человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.