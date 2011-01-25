Доллар подешевел в начале дня на 4 коп., евро подорожал на 18 коп.

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась сегодня со снижения курса национальной валюты РФ по отношению к евро и бивалютной "корзине" (0,55 долл. и 0,45 евро). По отношению к американской валюте котировки рубля на открытии практически не изменились. При этом прогремевший накануне взрыв в аэропорту Домодедово не оказал никакого влияния на внутренний валютный рынок: и доллар, и евро, как обычно, следуют за динамикой рынка FOREX.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 29,8117 руб./долл., что на 4 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 29,79 руб./долл., максимальные - 29,95 руб./долл.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 40,6932 руб./евро, что на 18 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Максимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,8875 руб./евро, минимальные - 40,67 руб./евро.

Стоимость бивалютной "корзины" по состоянию на 10:20 мск составляла 34,6992 руб., что на 4 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На мировом валютном рынке FOREX доллар сегодня дешевеет по отношению к ведущим мировым валютам. Так, евро дорожает на 0,17% - до 1,3668 долл./евро. Относительно японской иены доллар теряет 0,05%, торгуясь в настоящее время на отметке 82,4550 иены/долл.

Руководитель аналитического отдела ГК Broco Алексей Матросов отмечает, что общая динамика движения в валютной секции ММВБ накануне была сформирована под влиянием внешнего фона, а именно снижающихся цен на нефть и заявления министра Саудовской Аравии Али аль-Наими об увеличении ОПЕК объемов поставок нефти. Однако заявление главы Банка России Сергея Игнатьева о необходимости повышения ставок на фоне высокой январской инфляции перевесило негатив от ослабления нефтяных котировок. "Новость о трагедии в Домодедово рынок получил практически перед самым закрытием и отреагировать не успел. Ожидание заседания Центробанка (состоится 31 января) с вопросом о повышении процентной ставки будет удерживать российскую валюту от затяжного падания на фоне снижающихся цен на нефть", - подчеркнул А.Матросов.

Напомним, что официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 25 января 2011г., составляет 29,8516 руб./долл., курс евро - 40,5624 руб./евро.