Внеочередное собрание акционеров "Трансаэро" состоится 11 января 2010г.

Внеочередное собрание акционеров "Трансаэро" в форме заочного голосования (с предварительной рассылкой бюллетеней) состоится 11 января 2010г. Такое решение было принято на заседании совета директоров компании, говорится в сообщении "Трансаэро". В повестке дня - вопросы об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, утверждение устава "Трансаэро", а также положений "Об общем собрании акционеров" и "О совете директоров" в новых редакциях. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определена на основании данных реестра по состоянию на 3 декабря 2010г.



Авиакомпания "Трансаэро" начала полеты в 1991г., в настоящее время является второй по величине авиакомпанией России. Парк компании состоит из 50 самолетов. Маршрутная сеть охватывает почти 100 направлений по России, странам Европы, Азии, Америки и Африки.