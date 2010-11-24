Петербург проведет аукцион по продаже участка площадью 377 га в Сестрорецке, начальная цена - 127 млн руб.

Санкт-Петербург сегодня проведет аукцион по продаже земельного участка общей площадью порядка 377 га, расположенного в городе Сестрорецке Курортного района города. Как сообщается в материалах управления инвестиций Петербурга, начальная цена лота составляет 127 млн руб.



По предварительной оценке, на данном участке, расположенном на вновь образованных в Финском заливе землях, можно возвести порядка 2 млн кв. м жилья, 1,2 млн кв. м культурно-бытовых и деловых объектов и около 300 тыс. кв. м коммунальных. Выставленная на торги территория разделена на два участка - южный (310 га), где планируется строительство многоквартирных жилых домов, и северный (порядка 67 га), где должны разместиться спортивные и развлекательные объекты.