Гражданин КНР, подозреваемый в убийстве сотрудницы петербургского вуза, заключен под стражу.

Гражданин КНР, подозреваемый в жестоком убийстве сотрудницы петербургского вуза, заключен под стражу. Как сообщили РБК в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу, меру пресечения подозреваемому сегодня избрал Петроградский районный суд.

Напомним, обезглавленное тело секретаря Первого медицинского университета было найдено в приемной кафедры терапии вуза накануне утром. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин КНР, бывший студент университета, ранее отчисленный из вуза. Иностранец сам заявил о совершенном убийстве.

Следственные и оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются.