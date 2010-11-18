Банк "Санкт-Петербург" снизит лимит кредитной линии Setl Group до 800 млн руб.

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" снизит лимит кредитной линии, предоставленной ООО "Сэтл Групп" (Setl Group, Санкт-Петербург), до 800 млн руб. Как сообщается в официальных материалах компании, решение о снижении лимита кредитования было принято участниками на внеочередном общем собрании 18 ноября 2010г.



Напомним, ранее банк открыл Setl Group кредитную линию с лимитом выдачи 1 млрд руб.



ОАО "Банк "Санкт-Петербург" создано в октябре 1990г. на базе Ленинградского областного управления Жилсоцбанка как АО "Ленбанк", в 1991г. переименовано в АО "Банк "Санкт-Петербург". Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. упала в 4,37 раза по сравнению с предшествующим годом и составила 640,3 млн руб. (21,2 млн долл.). Активы по МСФО в 2009г. увеличились на 9,2% и по состоянию на 1 января 2010г. достигли 235,6 млрд руб. (7,8 млрд долл.).



ООО "Сэтл Групп" (Setl Group, Санкт-Петербург) основано в 1994г. как управляющая компания корпорации "Петербургская недвижимость". Холдинг консолидирует ряд компаний и фирм, специализирующихся на девелопменте, услугах генерального подряда, продаже стройматериалов, брокерских операциях на рынке жилой и коммерческой недвижимости, управлении и эксплуатации объектов недвижимости, консалтинге.