Выручка Пролетарского завода (Петербург) по РСБУ за 9 месяцев 2010г. сократилась на 9,35% - до 922,05 млн руб.

Выручка ОАО "Пролетарский завод" (Санкт-Петербург) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2010г. сократилась на 9,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 922 млн 49 тыс. руб. Об этом говорится в материалах предприятия.

Валовая прибыль завода в отчетный период снизилась на 9,27% относительно аналогичного показателя в январе-сентябре 2009г. - до 217 млн 291 тыс. руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 34,3% - до 27 млн 494 тыс. руб.

Напомним, чистая прибыль Пролетарского завода по РСБУ в январе-сентябре 2010г. составила 5 млн 290 тыс. руб., уменьшившись на 21,17% по сравнению с чистой прибылью годом ранее.

ОАО "Пролетарский завод" (Санкт-Петербург) - одно из старейших машиностроительных предприятий Петербурга. В настоящее время компания специализируется на судовом и энергетическом машиностроении. Продукция завода поставляется для военных и гражданских судов, включая авианесущие крейсеры, атомные подводные ракетоносцы и супертанкеры. Кроме того, предприятие выпускает продукцию для строительства, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей. Чистая прибыль ОАО "Пролетарский завод" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. составила 7 млн 326 тыс. руб. против чистого убытка в размере 116 млн 522 тыс. руб. годом ранее.