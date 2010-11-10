Совет Федерации одобрил закон, ускоряющий вступление в должность новых членов Совета Федерации.

Совет Федерации одобрил закон, изменяющий порядок подтверждения полномочий новых членов Совета Федерации и направленный на сокращение этой процедуры по времени. Соответствующие изменения вносятся в ст.2 федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с изменением порядка формирования Совета Федерации".

Закон предлагает сократить период времени от момента наделения полномочиями нового сенатора до дня, когда он сможет приступить к их исполнению. С этой целью устанавливается, что днем начала работы члена Совета Федерации считается 10-й день со дня вступления в силу решения об его избрании (назначении) соответствующим органом госвласти субъекта РФ.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, по которому с 1 января 2011г. новые сенаторы должны были приступать к исполнению своих полномочий только со дня подтверждения получения Советом Федерации необходимых документов. Речь, в частности, идет о документах, подтверждающих, что вновь избранный сенатор принял необходимые меры по отказу от обязанностей, несовместимых со статусом парламентария.

Закон также исключает норму федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы" (в редакции от 5 июля 1999г.), закрепляющую за спикером Совета Федерации право потребовать от региональных властей досрочно отозвать из верхней палаты своего представителя.