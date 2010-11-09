Правительство утвердило стратегию развития деятельности РФ в Антарктике до 2020г. и на дальнейшую перспективу.

Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение от 30 октября 2010г. об утверждении стратегии развития деятельности РФ в Антарктике на период до 2020г. и на более отдаленную перспективу. Документ опубликован на сайте правительства.



Основные принципы международно-правового режима Антарктики закреплены в договоре об Антарктике от 1959г., а также в иных международно-правовых актах, составляющих систему договора об Антарктике. В систему договора об Антарктике также входят решения, принятые ее руководящим органом - Консультативным совещанием по договору об Антарктике.



Целями стратегии являются реализация национальных интересов РФ в Антарктике в соответствии с нормами и принципами международного права, основными направлениями внешней и внутренней политики РФ, а также предотвращение (минимизация последствий) возможных угроз национальным интересам в Антарктике.



Реализацию стратегии предлагается осуществить в три этапа: 2010-2013гг., 2014-2020гг., 2020-2030гг.



В ходе реализации стратегии необходимо провести в Антарктике мониторинг состояния компонентов природной среды (атмосферы, криосферы, гидросферы, биосферы) и специализированные научные исследования для оценки влияния на эти компоненты глобального изменения климата и выявления обратных связей (влияния природно-климатических изменений в Антарктике на глобальный климат).



В документе отмечается, что пик исследований недр континента пришелся на 70-80-е гг. прошлого века. Так, в Восточной Антарктиде были открыты районы, перспективные для поиска крупных месторождений железной руды и каменного угля, найдены проявления таких твердых полезных ископаемых, как вольфрам, марганец, медь, полиметаллы, титан, редкоземельные металлы, апатит, лазурит, слюда, бор, золото, серебро, алмазы, платина. На континентальном шельфе Антарктиды и примыкающих к нему районах были открыты обширные осадочные бассейны, содержание в которых углеводородного сырья может достичь 70 млрд т топлива.



Финансирование деятельности РФ в Антарктике планируется осуществлять в основном за счет средств федерального бюджета, предусмотренных для обеспечения деятельности РФ в регионе, а также внебюджетных источников для выполнения отдельных хозяйственных задач. К хозяйственным видам деятельности относится, прежде всего, добыча морских биологических ресурсов, отмечается в документе.



Координатором реализации стратегии является Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Задачами координатора являются построение системы мониторинга реализации настоящей стратегии, анализ хода выполнения мероприятий и оценка достигнутых результатов, а также представление в правительство РФ сводной отчетности и предложений по оптимизации комплекса мер и их финансового обеспечения.



Антарктика - южная полярная область земного шара, включающая Антарктиду и прилегающие к ней участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959г. и вступившей в силу 23 июня 1961г., Антарктида не принадлежит ни одному государству, на ее территории разрешается только научная деятельность.