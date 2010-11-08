Балтинвестбанк объявил публичную оферту по выпуску облигаций серии 02 объемом 1,5 млрд руб.

ОАО "Балтинвестбанк" объявило публичную безотзывную оферту по выкупу облигаций серии 02. Как сообщается в материалах кредитной организации, соответствующее решение принял совет директоров акционерного общества на сегодняшнем заседании. Согласно условиям оферты, банк обязуется 18 ноября 2010г. приобрести 1 млн 500 тыс. облигаций по цене 98,52% от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода).



Выпуск облигаций Балтинвестбанка серии 02 был зарегистрирован 17 сентября 2009г. под номером 40203176В. Выпуск состоит из 1 млн 500 тыс. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.



ОАО "Балтийский инвестиционный банк" (Балтинвестбанк) было переименовано в 2003г. из ОАО "КБ "Балтонэксим банк", созданного в 1994г. в Санкт-Петербурге. Сеть банка состоит из пяти филиалов и 42 дополнительных офисов, расположенных в различных городах России. Уставный капитал банка по данным на конец I квартала 2010г. составляет 256 млн 758 тыс. руб. Чистая прибыль Балтинвестбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I полугодии 2010г. возросла в 3,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достигла 38 млн 499 тыс. руб.