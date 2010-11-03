Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении прав субъектов РФ по регистрации собственности на землю.
Санкт-Петербург и область, 03 ноя 2010, 17:47
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении прав субъектов РФ по регистрации собственности на землю.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о расширении прав субъектов РФ на регистрацию права собственности на земельные участки. Законопроект предлагает признать утратившим силу п.4 ст.31 федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", который предусматривает, что в целях разграничения государственной собственности на землю к собственности субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга относятся земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности субъектов РФ и муниципальных образований, предоставленные органам госвласти субъектов РФ и муниципальных образований, и расположенные в границах этих субъектов РФ.