В Архангельске из-за пожара накануне приостанавливали работу избирательного участка, эвакуированы 13 человек.

В городе Архангельске накануне из-за пожара были эвакуированы 13 человек из здания школы, где расположен избирательный участок N121. Работа участка была приостановлена в период с 12:15 мск до 12:45 мск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Архангельской области. В результате пожара никто не пострадал.

Причины и точные обстоятельства инцидента выясняются. Как пояснили в пресс-службе областного управления МЧС, очаг возгорания находился в хозяйственных постройках. Эвакуация людей из здания школы проводилась в связи с угрозой распространения огня.

Отметим, в единый день голосования 10 октября 2010г. в регионе проводились дополнительные выборы депутата Архангельского областного собрания депутатов, а также выборы в органы местного самоуправления четырех муниципальных образований, в том числе досрочные выборы двух глав муниципалитетов.