В.Путин не считает целесообразной национализацию предприятий города Пикалево (Ленобласть).

Премьер-министр РФ Владимир Путин не считает целесообразным национализацию предприятий г.Пикалево. Соответствующее заявление он сделал сегодня в ходе встречи с представителями Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Глава правительства подчеркнул, что, по его мнению, это "крайняя мера", и уже один случай ее применения может спровоцировать желание национализировать и многие другие проблемные предприятия.

"Я не считаю, что проблема полностью решена, нужно настойчиво работать со всеми участниками этого процесса", - сказал В.Путин. Он заметил, что упомянутые заводы требуют глубокой модернизации и повышения конкурентоспособности, а вслед за этим - и уровня оплаты труда. Кроме того, он обратил внимание на то, что несмотря на регулярную выплату зарплат многие социальные вопросы на предприятиях не решены.

В.Путин также призвал власти региона не ослаблять личного внимания к этим проблемам и активнее заниматься вопросами, связанными с трудоустройством жителей г.Пикалево в соседних населенных пунктах, в том числе - транспортом и жильем. "Если люди увидят, что это решается и решается эффективно, они поедут", - заключил премьер-министр.

Напомним, в 2009г. в г.Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области сложилась критическая ситуация из-за остановки градообразующих предприятий - "БазэлЦемент Пикалево", "Пикалевская сода", "Пикалевский цемент". Жители моногорода 2 июня 2009г. устроили массовую акцию протеста, перекрыв федеральную трассу. Ряд проблем местного значения был решен после выделения средств из областного и федерального бюджетов, а в начале декабря 2009г. предприятия производственного комплекса Пикалево подписали контракты о поставках сырья сроком на 1 год.