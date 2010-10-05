В Ленинградской обл. возбуждены дела по факту контрабанды одежды и канцтоваров на общую сумму 19 млн руб.

В Ленинградской области отдел дознания Выборгской таможни возбудил два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по факту контрабанды товаров на общую сумму 19 млн руб. Как сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, производства начаты по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.188 УК РФ (перемещение через таможенную границу РФ крупных партий товара, совершенное с обманным использованием документов).



Ввоз контрабанды был пресечен в июле 2010г. на таможенном посту автомобильного пункта пропуска "Торфяновка". В первом случае в таможенные органы были представлены недостоверные сведения в отношении груза пластиковых папок в количестве свыше 140 тыс. штук. В ходе экспертизы было установлено, что общая стоимость незадекларированного товара превышает 6,3 млн руб.



Во втором случае было недостоверно задекларировано более 1,3 тыс. грузовых мест трикотажных изделий китайского производства. Товар стоимостью свыше 12,7 млн руб. был незаконно ввезен на территорию России из Латвии.