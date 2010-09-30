В Архангельске на 4 года условно осужден милиционер, жестоко избивший подростка.

Ломоносовский районный суд Архангельска вынес приговор в отношении помощника участкового уполномоченного милиции отдела милиции N1 городского УВД, признав его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п."а" ч.3 ст.286 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, милиционеру назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Кроме того, в течение двух лет он не сможет занимать должности в правоохранительных органах.

Как установил суд, в феврале 2010г. помощник участкового выехал на проверку по заявлению гражданина о том, что подростки в недостроенном здании пожарной части жгут костры. Один из несовершеннолетних, увидев милиционера, попытался сбежать, однако осужденный догнал его и жестоко избил.