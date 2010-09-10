Компания Hyundai Motor по итогам 2010г. рассчитывает реализовать в России около 80 тыс. автомобилей.

Компания Hyundai Motor в 2010г. рассчитывает реализовать в России порядка 80 тыс. автомобилей. Об этом РБК сообщил управляющий директор компании по странам СНГ Денис Петрунин. Он пояснил, что данная цифра не учитывает автомобили, производимые заводом "ТаГАЗ".

Планируемую выручку от продажи автомобилей представитель компании не уточнил, однако сообщил, что на конец 2009г. средняя цена автомобиля Hyundai составляла 654 тыс. руб., в то время как текущая стоимость находится на уровне 715 тыс. руб.

Также Д.Петрунин заметил, что в долгосрочной перспективе компания намерена занять 10% российского рынка автомобилей, но в настоящее время для этого не достаточно "товарного запаса". Он подчеркнул, что с учетом запуска производства на автозаводе в Санкт-Петербурге, "запас" для достижения планируемого показателя удастся сформировать к 2012г. Кроме того, по словам Д.Петрунина, Hyundai Motor намерен занять 7% петербургского рынка автомобилей. В настоящее время данный показатель колеблется на уровне 5%, заключил он.

Напомним, открытие автозавода компании Hyundai Motor в Каменке под Петербургом запланировано на 21 сентября 2010г. Предприятие разместится на территории около 200 га. Помимо производственных мощностей, там будут возведены склады и зона отгрузки. Общая площадь зданий предприятия составит около 83 тыс. кв. м. Ориентировочный объем инвестиций - порядка 500 млн евро. Петербургское предприятие станет шестым автомобильным заводом компании Hyundai Motor, расположенным за пределами Республики Корея.

Запуск массового производства машин на петербургском заводе Hyundai запланирован на январь 2011г. По итогам следующего года автозавод планирует достичь производственной мощности в 100 тыс. автомобилей в год с перспективой дальнейшего увеличения показателя до 150 тыс. автомобилей.