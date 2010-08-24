Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в I полугодии 2010г. увеличилась на 1,17% и составила 3 млрд 945,25 млн руб.

Чистая прибыль ОАО "Магнит" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2010г. увеличилась, согласно неаудированным данным, на 1,17% и составила 3 млрд 945,25 млн руб. (131,21 млн долл. при среднем курсе доллара США за I полугодие 2010г. в 30,0676 руб. за 1 долл.) против 3 млрд 899,47 млн руб. в I полугодии 2009г. (117,92 млн долл. при среднем курсе доллара США за I полугодие 2009г. в 33,0679 руб. за 1 долл.). Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании в рублях выросла на 31,84% - с 78 млрд 629,27 млн руб. в I полугодии 2009г. до 103 млрд 664,61 млн руб. в I полугодии 2010г. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 4,93% (без НДС). Рост выручки в долларовом выражении составил 45% - с 2 млрд 377,81 млн долл. в I полугодии 2009г. до 3 млрд 447,72 млн долл. в I полугодии 2010г.

Валовая маржа компании уменьшилась с 23,30% в I полугодии 2009г. до 21,48% в I полугодии 2010г. Это изменение в компании объясняют продолжившимися масштабными инвестициями в снижение цены.

Валовая прибыль в рублях за отчетный период выросла на 21,54% - с 18 млрд 318,79 млн руб. (553,97 млн. долл.) до 22 млрд 265,37 млн руб. (740,51 млн долл.).

Показатель EBITDA в рублях вырос на 2,09% - с 7 млрд 414,81 млн руб. (224,23 млн долл.) в I полугодии 2009г. до 7 млрд 569,95 млн руб. (251,76 млн долл.) в I полугодии 2010г. Маржа EBITDA в I полугодии 2010г. составила 7,30%, что на 2,13 процентных пункта ниже аналогичного показателя прошлого года (9,43%). Соотношение чистого долга к EBITDA (в рублях) на 30 июня 2010г. составило 0,54.

В течение I полугодия 2010г. компания открыла 264 магазина (260 магазинов "у дома" и 4 гипермаркета) и увеличила свои торговые площади на 27,72% - с 905,22 тыс. кв. м в I полугодии 2009г. до 1 млн 156,12 тыс. кв. м в I полугодии 2010г. При этом общее количество магазинов сети на 30 июня 2010г. составило 3 тыс. 492 (3 тыс. 464 магазина "у дома" и 28 гипермаркетов).

ОАО "Магнит" (Краснодар) - холдинговая компания группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит". По состоянию на 30 июня 2010 г. сеть насчитывала 3 тыс. 464 магазина в формате "магазин у дома" и 28 гипермаркетов, расположенных в 1 тыс. 109 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов "Магнит" расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Магазины сети "Магнит" также находятся в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2010г. 10 дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 1 тыс. 723 автомобилей. Чистая прибыль ОАО "Магнит" по РСБУ в I полугодии 2010г. снизилась в 2,3 раза и составила 253,4 млн руб. Выручка "Магнита" за указанный период снизилась на 5,8% - до 103 млн 21 тыс. руб.