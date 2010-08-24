Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,62 69,63 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,19 +0,44 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9232,00 +8,20 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,64 -1,30% DJIA 25195,98 -0,55% Nasdaq 7597,05 +0,48% FTSE 7214,76 -0,13%
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в I полугодии 2010г. увеличилась на 1,17% и составила 3 млрд 945,25 млн руб.
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в I полугодии 2010г. увеличилась на 1,17% и составила 3 млрд 945,25 млн руб.
Санкт-Петербург и область, 24 авг 2010, 09:37
0
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в I полугодии 2010г. увеличилась на 1,17% и составила 3 млрд 945,25 млн руб.

Чистая прибыль ОАО "Магнит" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2010г. увеличилась, согласно неаудированным данным, на 1,17% и составила 3 млрд 945,25 млн руб. (131,21 млн долл. при среднем курсе доллара США за I полугодие 2010г. в 30,0676 руб. за 1 долл.) против 3 млрд 899,47 млн руб. в I полугодии 2009г. (117,92 млн долл. при среднем курсе доллара США за I полугодие 2009г. в 33,0679 руб. за 1 долл.). Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании в рублях выросла на 31,84% - с 78 млрд 629,27 млн руб. в I полугодии 2009г. до 103 млрд 664,61 млн руб. в I полугодии 2010г. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 4,93% (без НДС). Рост выручки в долларовом выражении составил 45% - с 2 млрд 377,81 млн долл. в I полугодии 2009г. до 3 млрд 447,72 млн долл. в I полугодии 2010г.

Валовая маржа компании уменьшилась с 23,30% в I полугодии 2009г. до 21,48% в I полугодии 2010г. Это изменение в компании объясняют продолжившимися масштабными инвестициями в снижение цены.

Валовая прибыль в рублях за отчетный период выросла на 21,54% - с 18 млрд 318,79 млн руб. (553,97 млн. долл.) до 22 млрд 265,37 млн руб. (740,51 млн долл.).

Показатель EBITDA в рублях вырос на 2,09% - с 7 млрд 414,81 млн руб. (224,23 млн долл.) в I полугодии 2009г. до 7 млрд 569,95 млн руб. (251,76 млн долл.) в I полугодии 2010г. Маржа EBITDA в I полугодии 2010г. составила 7,30%, что на 2,13 процентных пункта ниже аналогичного показателя прошлого года (9,43%). Соотношение чистого долга к EBITDA (в рублях) на 30 июня 2010г. составило 0,54.

В течение I полугодия 2010г. компания открыла 264 магазина (260 магазинов "у дома" и 4 гипермаркета) и увеличила свои торговые площади на 27,72% - с 905,22 тыс. кв. м в I полугодии 2009г. до 1 млн 156,12 тыс. кв. м в I полугодии 2010г. При этом общее количество магазинов сети на 30 июня 2010г. составило 3 тыс. 492 (3 тыс. 464 магазина "у дома" и 28 гипермаркетов).

ОАО "Магнит" (Краснодар) - холдинговая компания группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит". По состоянию на 30 июня 2010 г. сеть насчитывала 3 тыс. 464 магазина в формате "магазин у дома" и 28 гипермаркетов, расположенных в 1 тыс. 109 населенных пунктах Российской Федерации. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов "Магнит" расположено в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Магазины сети "Магнит" также находятся в Северо-Западном и Уральском федеральных округах. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2010г. 10 дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 1 тыс. 723 автомобилей. Чистая прибыль ОАО "Магнит" по РСБУ в I полугодии 2010г. снизилась в 2,3 раза и составила 253,4 млн руб. Выручка "Магнита" за указанный период снизилась на 5,8% - до 103 млн 21 тыс. руб.

Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.