ТГК-2 приступила к строительству парогазовой установки 110 МВт на Вологодской ТЭЦ.

ОАО "ТГК-2" начало строительство парогазовой установки 110 МВт на Вологодской ТЭЦ. По информации пресс-служба администрации Вологды, в настоящее время ведутся работы по сооружению фундамента для основного оборудования. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2011г.



Отметим, ранее объем инвестиций в проект оценивался в 4 млрд 200 млн руб.



ОАО "Территориальная генерирующая компания N2" создано в феврале 2005г. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Под управлением компании находятся 16 ТЭЦ, 13 котельных, 5 предприятий тепловых сетей (без учета арендованного имущества). Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 - 2 тыс. 576,5 МВт, установленная тепловая мощность - 12 тыс. 770,07 Гкал/ч. Основным акционером ТГК-2 является группа "Синтез", владеющая через ООО "Корес Инвест" 44,84% акций. Чистый убыток ОАО "ТГК-2" по российским стандартам бухгалтерского учета за 2009г. сократился в 2,8 раз по сравнению с 2008г. и составил 1,226 млрд руб.