РЖД, Siemens и ВМЗ подписали меморандум о сотрудничестве в области локализации производства колес для поездов РЖД.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), Siemens и Выксункский металлургический завод (ВМЗ) подписали меморандум о сотрудничестве в области локализации производства колес для электропоездов РЖД. Меморандум в Нижнем Новгороде подписали президент РЖД Владимир Якунин, президент департамента "Мобильность" Siemens Ханс-Йорг Грундманн и вице-президент ВМЗ Эдуард Степанцов.



Меморандум фиксирует договоренность между сторонами по разработке плана. В течение осени стороны разработают план-график по заключению контрактов на поставку колес предприятию-изготовителю. Говоря об инвестициях, Э.Степанцев отметил, что это несколько миллионов долларов. В свою очередь Х.Й.Грундманн отметил, что у компании есть понимание, что надо добиться локализации 80% производства колес для поездов Desiro. Также меморандум предполагает локализацию производства и для колес поездов "Сапсан".



Кроме того, РЖД, Siemens и Каменск-Уральский металлургический завод подписали меморандум о сотрудничестве в области поставок алюминиевых полуфабрикатов для пассажирских вагонов. При условии успешного прохождения ряда испытаний первичных опытных образцов материала, оценки мощностей завода и логистических возможностей с заводом будет заключен контракт на поставку полуфабрикатов предприятию-изготовителю пассажирских поездов.