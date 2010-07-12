В Ленинградской обл. из лагеря в поселке Мехбаза сбежали 5 несовершеннолетних воспитанников.

В Лодейнопольском районе Ленинградской области 5 подростков самовольно покинули трудовой лагерь "Новое поколение" в поселке Мехбаза. По данным милиции, несовершеннолетние сбежали с территории лагеря около 9:15 мск 10 июля 2010г. Все подростки 1992-1995гг. рождения являются воспитанниками петербургской социальной гостиницы "Прометей". Проводятся розыскные мероприятия.

Отметим, это не первый инцидент, произошедший в лагере в последнее время. Как сообщалось ранее, прокуратура Ленинградской области направила в следственные органы требование о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью воспитанника трудового лагеря в поселке Мехбаза. Дело может быть возбуждено в соответствии с ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Для установления причины смерти и принятия процессуального решения тело погибшего подростка будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Воспитанник лагеря пропал 4 июля 2010г. Спустя 5 дней 16-летний подросток был обнаружен мертвым в озере одним из местных жителей. Первичный осмотр не выявил телесных повреждений.Как отметили в областной прокуратуре, подросток пропал после инцидента на клубничном поле поселка, куда воспитанники лагеря вторглись без ведома фермеров.

Напомним, ночью 4 июля 2010г. несколько подростков, проводящих лето в трудовом лагере, проникли на охраняемую территорию клубничного поля. При появлении охранников несовершеннолетние убежали. Однако две 15-летние девушки были задержаны и избиты. Обе пострадавшие были госпитализированы в районную больницу с черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга и ушибами. По данному факту было возбуждено дело по ч.1 ст.116 УК РФ (побои).