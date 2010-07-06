ФССП РФ прорабатывает вопрос о создании официального реестра должников-физлиц.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопрос о создании официального реестра должников - физических лиц. Как сообщил директор службы Артур Парфенчиков на международной конференции в Санкт-Петербурге, такие реестры существуют в Германии и в последнее время в связи с изменениями в российском законодательстве стало возможным их создание в РФ.

По словам А.Парфенчикова, в ходе реформы МВД России Службе судебных приставов предполагается передать функции по некриминальному розыску граждан-должников.

Также А.Парфенчиков отметил, что для ускорения и удешевления процедуры реализации торгов арестованного имущества необходимо разрешить ФССП самостоятельно продавать недорогое имущество. При этом, по его мнению, это можно осуществлять с помощью электронных торгов, что сделает процесс продажи имущества более прозрачным.

По словам директора ФССП, в 2009г. был временно ограничен выезд за рубеж 215 тыс. должников, в результате применения данной меры эти граждане добровольно погасили задолженность в размере более 2 млрд руб. Однако А.Парфенчиков подчеркнул, что для более эффективного стимулирования должников необходимы новые меры, в частности лишение или ограничение в специальных правах. Он отметил, что речь идет о приостановлении действия водительских прав, лицензий, запрете на занятие отдельными видами спорта и др. При этом директор ФССП подчеркнул, что данное ограничение не должно лишать должника источника дохода, а также не может распространяться на лиц, имеющих инвалидность или инвалида на своем иждивении.