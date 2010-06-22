В Архангельской обл. проводится проверка по факту гибели мужчины в результате взрыва самодельного устройства.
Санкт-Петербург и область, 22 июн 2010, 12:40
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В Архангельской обл. проводится проверка по факту гибели мужчины в результате взрыва самодельного устройства.
Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины в результате взрыва самодельного устройства. Как сообщает пресс-служба регионального следственного ведомства, инцидент произошел накануне на муниципальной свалке в 7 км от поселка Шалакуша Няндомского района области.
По предварительной версии, мужчина пригласил троих своих знакомых на территорию свалки, чтобы продемонстрировать изготовленное им самодельное взрывное устройство. В результате произошедшего взрыва мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.