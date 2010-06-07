Б.Грызлов: "Единая Россия" предлагает обязать депутатов и сенаторов лично участвовать в пленарных заседаниях.

Фракция "Единая Россия" предлагает обязать депутатов и сенаторов лично участвовать в пленарных заседаниях. Об этом журналистам по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия" в Государственной думе сообщил спикер Госдумы, председатель высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов. Он напомнил, что 2 апреля 2010г. на встрече с руководством парламентских партий президент России Дмитрий Медведев обратил внимание на низкую посещаемость пленарных заседаний депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации. "После встречи с президентом мы в нашей фракции "Единая Россия" проработали юридическую сторону вопроса, а также провели ряд консультаций с депутатами оппозиции", - сказал Б.Грызлов.



По словам политика, по итогам двух прошедших месяцев "Единая Россия" пришла к выводу, что оптимальным путем решения проблемы станет изменение закона о статусе депутата и регламента нижней палаты парламента. "Я дал поручение руководителям профильных комитетов Государственной думы - членам фракции парламентского большинства, прежде всего, комитета по регламенту и организации работы Государственной думы, подготовить проекты соответствующих решений", - сказал Б.Грызлов.



Спикер Госдумы сообщил, что, в частности, предлагается четко закрепить в ст.12 закона о статусе обязанность личного участия депутата или сенатора в заседаниях палаты и установить в регламенте Госдумы полный перечень обстоятельств, при наличии которых будет разрешено передать свой голос другому депутату по доверенности. "Я буду настаивать, чтобы этот перечень был максимально коротким", - подчеркнул Б.Грызлов. Кроме того, предлагается изменить график проведения пленарных заседаний и установить фиксированное время для проведения часа голосования. "Также считаю, что информация о том, насколько добросовестно депутаты исполняют свою обязанность по личному присутствию на пленарных заседаниях, должна быть доступна избирателям", - заключил Б.Грызлов.