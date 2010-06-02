Акционеры банка "Петровский" (Петербург) приняли решение не выплачивать дивиденды за 2009г.

Акционеры ОАО "Банк "Петровский" (Санкт-Петербург) приняли решение не выплачивать дивиденды за 2009г. Как сообщается в официальных материалах кредитной организации, соответствующее решение было принято на годовом общем собрании акционеров, прошедшем 28 мая 2010г.



Отметим, чистый убыток банка "Петровский" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. составил 3 млрд 238 млн 843 тыс. 481,71 руб.



Кроме того, было принято решение расформировать ранее созданные фонды в размере неиспользованных остатков, в том числе фонд накопления в размере 24 млн 310 тыс. 781,75 руб. и фонд производственного развития в размере 1 млрд 324 млн 75 тыс. 429,04 руб. Неиспользованные остатки решено направить на погашение убытков предшествующих лет.



Также акционеры избрали совет директоров, в который вошли Георгий Агапцев, Андрей Атамась, Сергей Гилев, Андрей Дерябин, Василий Заблоцкий, Петр Назаров и Татьяна Удальцова.



ОАО "Банк "Петровский" было основано в 1990г., затем переименовано в ОАО "Банк ВЕФК". С 2006г. до начала 2009г. кредитная организация входила в банковский холдинг "Восточно-Европейская финансовая корпорация". С 10 сентября 2009г. осуществляет расчеты под наименованием ОАО "Банк "Петровский". Банк имеет лицензии на осуществление банковских операций, а также брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. Основными акционерами банка являются Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", финансовая корпорация "Открытие" и НОМОС-банк. Капитал банка по состоянию на 1 февраля 2010г. составил 4,4 млрд руб. Активы на 1 марта 2010г. достигли 49,6 млрд руб.