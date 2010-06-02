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Дополнение: Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд руб. против убытка в 20,5 млрд руб. годом ранее.
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Дополнение: Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд руб. против убытка в 20,5 млрд руб. годом ранее.
Санкт-Петербург и область, 02 июн 2010, 12:41
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Дополнение: Чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд руб. против убытка в 20,5 млрд руб. годом ранее.

Чистая прибыль ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2010г. составила 15,3 млрд руб. по сравнению с убытком в 20,5 млрд руб. по итогам I квартала 2009г., говорится в сообщении кредитной организации.

Положительное влияние на финансовые показатели ВТБ оказали улучшение качества кредитного портфеля в условиях восстановления экономики, а также высокие операционные результаты основных бизнесов группы, обеспечившие значительный уровень процентных и комиссионных доходов и высокий результат по операциям с финансовыми инструментами.

Доналоговая прибыль корпоративного бизнеса составила в I квартале 2010г. 9,1 млрд руб. по сравнению с убытком в 18,2 млрд руб., доналоговая прибыль розничного бизнеса (представлен ЗАО "ВТБ 24") достигла 6,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 4,3 млрд руб. годом ранее. Доналоговая прибыль инвестиционного бизнеса (представлен ЗАО "ВТБ Капитал") составила 6,1 млрд руб., увеличившись на 103% по сравнению с аналогичным периодом 2009г.

Операционные доходы до создания резервов за январь-март с.г. выросли на 34% - до 58,1 млрд руб. по сравнению с 43,2 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход до создания резервов вырос в годовом исчислении на 22% - до 42 млрд руб., а чистый комиссионный доход - на 19% - до 5,1 млрд руб. Результат по операциям с финансовыми инструментами составил 8,4 млрд руб. по сравнению с убытком в 11,3 млрд руб. в I квартале 2009г.

Как говорится в сообщении ВТБ, в I квартале с.г. руководство ВТБ уделяло значительное внимание снижению стоимости фондирования. В результате уровень чистой процентной маржи до создания резервов по итогам квартала составил 5,2%, продемонстрировав значительный рост по сравнению с 4,1% в I квартале 2009г.

Объем корпоративных депозитов незначительно снизился - до 1 трлн 60,9 млрд руб. с 1 трлн 92,3 млрд руб. на конец 2009г., а объем средств розничных клиентов вырос на 4% - до 493,6 млрд руб. с 476,5 млрд руб. на конец декабря 2009г.

Коэффициент достаточности капитала ВТБ вырос за три месяца до 22,2% (20,7% на конец 2009г.), а коэффициент достаточности капитала первого уровня увеличился до 16,2% с 14,8%.

Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных депозитарных расписок - 7,01%. Чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета в 2009г. составила 27,96 млрд руб. против 26,89 млрд руб. в 2008г. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности в 2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 212 млн долл. (4,6 млрд руб.).

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