В Петербурге присяжные признали двух неформалов виновными в жестоком убийстве школьницы и каннибализме.

В Санкт-Петербурге присяжные заседатели вынесли вердикт в отношении флориста Максима Главатских и неработающего Юрия Можнова, признав их виновными в жестоком в убийстве 16-летней школьницы, а также в краже ее имущества. Как передает пресс-служба прокуратуры города, подсудимые также признаны не заслуживающими снисхождения. В ближайшее время городской суд Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных вынесет приговор по данному уголовному делу.



Как сообщалось ранее, М.Главатских и Ю.Можнов в ночь на 20 января 2009г. в одном из домов по проспекту Космонавтов в Петербурге утопили в ванной ученицу 11 класса, после чего расчленили тело. Употребив в пищу часть ее органов, молодые люди сложили останки в пакеты и выбросили их. Кроме того, подсудимые похитили имущество, принадлежавшее 16-летней девушке, на общую сумму около 20 тыс. руб.



По данным следствия, ранее судимые молодые люди являются членами неформальных молодежных объединений "эмо" и "готы". Они были задержаны 31 января 2009г.