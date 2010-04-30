Акционеры "Вагонмаша" на годовом собрании обсудят заключение сделок с заинтересованностью с ПТМЗ.

Акционеры ЗАО "Вагонмаш" на годовом общем собрании сегодня планируют рассмотреть и одобрить ряд сделок с ОАО "Петербургский трамвайно-механический завод" (ПТМЗ), в совершении которых имеется заинтересованность. Как сообщается в материалах компании, также на собрании будут рассмотрены стандартные вопросы - об утверждении годовой финансовой отчетности, распределении прибыли и избрании совета директоров.

ЗАО "Вагонмаш" (Санкт-Петербург) занимается проектированием и производством вагонов для метрополитена и железных дорог. Основные потребители продукции "Вагонмаша" - ОАО "Российские железные дороги", государственная администрация железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця", а также российские и зарубежные метрополитены.