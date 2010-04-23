В Петербурге грабители, похитившие икону стоимостью 4 млн руб., приговорены к заключению на срок от 8,5 до 13 лет.

Городской суд Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении трех участников организованной преступной группы, признав их виновными в совершении 12 разбойных нападений и квартирных грабежей. По данным пресс-службы прокуратуры города, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 8 лет 6 месяцев до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими.
Как установил суд, грабители действовали по заранее разработанной схеме. Используя форменное обмундирование сотрудника милиции, они представлялись служащими вневедомственной охраны и беспрепятственно заходили в квартиры потерпевших, где изучали обстановку. Затем, подготовив "налет", злоумышленники врывались в квартиры, угрожали хозяевам физической расправой и похищали имущество. В частности, они украли икону "Казанской Божьей матери" стоимостью 4 млн руб.