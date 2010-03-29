В Петербурге за 24-28 марта 2010г. от падения снежных глыб и наледи с крыш домов пострадали 20 человек.

В Санкт-Петербурге за 24-28 марта 2010г. от падения снежных глыб и наледи с крыш домов пострадали 20 человек. Как сообщает медицинский пресс-центр со ссылкой на данные городской станции скорой медицинской помощи, из общего числа травмированных 19 горожан были госпитализированы. В частности, в Детскую инфекционную больницу N5 им.Филатова была доставлена 17-летняя девушка. Она получила сотрясение головного мозга и множественные переломы в результате падения на нее сосульки с крыши дома N10 по Почтамтской улице.

Из общего числа несчастных случаев семь произошло в Центральном районе Петербурга, три - в Петроградском, по два - Адмиралтейском и Выборгском, по одному - в Калининском, Василеостровском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском районах и в Красном Селе.

Кроме того, в указанный период 197 петербуржцев пострадали из-за гололедицы, 167 из них доставлены в больницы. Двум горожанам был поставлен диагноз "отморожение", 44 были госпитализированы с переохлаждением.