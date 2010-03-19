Д.Козак: Ответственность за повышение тарифов на услуги ЖКХ в 2010г. лежит на муниципальных властях.

Ответственность за повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2010г. лежит на муниципальных властях, заявил журналистам заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак по итогам заседания расширенной коллегии Министерства регионального развития (Минрегион) РФ.



"Ответственность за необоснованный рост тарифов лежит прежде всего на муниципальных властях, потому что это их непосредственная компетенция", - сказал Д.Козак. Он также отметил, что ответственность за повышение тарифов на ЖКХ не снимается и с региональных властей. Однако, по его мнению, самое главное - чтобы муниципальные власти не превращали свои полномочия по утверждению тарифов в "профанацию".



По словам Д.Козака, в 2010г. в среднем по стране тарифы выросли на 15%. В большинстве регионов рост тарифов составил от 10 до 18%. Однако те субъекты РФ, которые ранее не проводили реформу ЖКХ и не меняли тарифы, с 2010г. резко подняли их. По мнению Д.Козака, это было сделано для получения субсидий из Фонда реформирования ЖКХ. В связи с этим Д.Козак отметил, что с этого года одним из условий получения субсидий станет установление экономически обоснованных тарифов на услуги ЖКХ в субъектах РФ.