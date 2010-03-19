ВТБ разместит три выпуска биржевых облигаций на общую сумму 20 млрд руб.

Банк ВТБ планирует разместить на Фондовой бирже ММВБ три выпуска биржевых облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-05 на общую сумму 20 млрд руб., говорится в сообщении банка. Номинал одной облигации - 1 тыс. руб. Выпуски БО-1 и БО-02 размещаются объемом по 5 млрд руб., а выпуск БО-05 - 10 млрд руб. Все три займа имеют срок обращения 3 года (1092 дня).



Банк ВТБ (Санкт-Петербург) работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с долей 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных депозитарных расписок - 7,01%.