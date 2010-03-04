Объем продаж ЧерМК ("Северсталь") через электронную торговую площадку в 2009г. возрос на 22,6% - до 21,7 тыс. т.
Санкт-Петербург и область, 04 мар 2010, 16:05
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Объем продаж ЧерМК ("Северсталь") через электронную торговую площадку в 2009г. возрос на 22,6% - до 21,7 тыс. т.
Объем продаж Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК, входит в "Северсталь") через электронную торговую площадку в 2009г. возрос на 22,6% по сравнению с предшествующим годом и достиг 21 тыс. 700 т металлопроката. Об этом информирует пресс-служба "Северстали".
Череповецкий металлургический комбинат входит в дивизион "Северсталь российская сталь". 24 сентября 1993г. предприятие было зарегистрировано как акционерное общество. Электронная торговая площадка ЧерМК осуществляет деятельность с 2004г.